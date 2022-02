Olimpiadi, pagelle Italia 16 febbraio: De Fabiani e il declino dello sci di fondo. Fontana al tavolo dei miti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) pagelle Italia Olimpiadi 16 febbraio Alex Vinatzer, 3: esce una volta su due. Quest’anno, su otto gare disputate tra Coppa del Mondo ed Olimpiadi, ne ha portate a termine solo la metà. Non è chiaramente sfortuna, ma indice di lacune tecniche purtroppo ben evidenti. La sciata dell’azzurro non è solida. Riesce a tratti a sviluppare velocità irresistibili (forse anche migliori di quelle di Noel…), ma tiene una posizione troppo arretrata, tende ad inclinarsi, non è stabile. Purtroppo non ha compiuto passi avanti dai suoi esordi nel circuito maggiore ed il fatto che sinora abbia conseguito appena due top3, senza mai vincere, la dice lunga su come sia distante anni luce dal vertice mondiale. Sciare bene solo per qualche spezzone di manche non porta da nessuna parte. E’ comunque l’unico giovane veramente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022)16Alex Vinatzer, 3: esce una volta su due. Quest’anno, su otto gare disputate tra Coppa del Mondo ed, ne ha portate a termine solo la metà. Non è chiaramente sfortuna, ma indice di lacune tecniche purtroppo ben evidenti. La sciata dell’azzurro non è solida. Riesce a tratti a sviluppare velocità irresistibili (forse anche migliori di quelle di Noel…), ma tiene una posizione troppo arretrata, tende ad inclinarsi, non è stabile. Purtroppo non ha compiuto passi avanti dai suoi esordi nel circuito maggiore ed il fatto che sinora abbia conseguito appena due top3, senza mai vincere, la dice lunga su come sia distante anni luce dal vertice mondiale. Sciare bene solo per qualche spezzone di manche non porta da nessuna parte. E’ comunque l’unico giovane veramente ...

