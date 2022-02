MotoGP, modifiche in vista per il circuito di Mandalika. Un tratto sarà riasfaltato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Mandalika International Circuit subirà una parziale riasfaltatura in vista del debutto a marzo del Motomondiale. Il indonesiano continua a far discutere dopo i test di settimana scorsa, tre turni in cui non sono mancate le polemiche in merito all’asfalto ed alla ghiaia, definita ‘pericolosa’. Una nota della MotoGP recita: “Durante il test sono state individuate alcune aree di miglioramento La prima riguarda la pulizia della superficie della pista. La FIM, che sovrintende all’omologazione della pista, è stata in contatto con l’Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) in merito a ad alcuni aggiornamenti che devono essere implementati almeno sette giorni prima del Gran Premio”. Il comunicato prosegue con il dettaglio delle zone interessate. “Il circuito sarà asfaltato dalla curva 17 fino a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) IlInternational Circuit subirà una parziale riasfaltatura indel debutto a marzo del Motomondiale. Il indonesiano continua a far discutere dopo i test di settimana scorsa, tre turni in cui non sono mancate le polemiche in merito all’asfalto ed alla ghiaia, definita ‘pericolosa’. Una nota dellarecita: “Durante il test sono state individuate alcune aree di miglioramento La prima riguarda la pulizia della superficie della pista. La FIM, che sovrintende all’omologazione della pista, è stata in contatto con l’Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) in merito a ad alcuni aggiornamenti che devono essere implementati almeno sette giorni prima del Gran Premio”. Il comunicato prosegue con il dettaglio delle zone interessate. “Ilasfaltato dalla curva 17 fino a ...

Advertising

zazoomblog : MotoGP modifiche in vista per il circuito di Mandalika. Un tratto sarà riasfaltato - #MotoGP #modifiche #vista… - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Accordate le modifiche per migliorare la pista di Mandalika) è stato pubblicato sul s… - rossi_anton78 : Accordate le modifiche per migliorare la pista di Mandalika - MotorcycleSp : Sebbene sia stata la seconda migliore squadra indipendente del 2021, LCR Honda ha chiuso l'anno scor... #MotoGP… - MotorcycleSp : Francesco Bagnaia ha ammesso che dovrà apportare modifiche al suo stile di guida per ottenere il meg... #MotoGP… -