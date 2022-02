Kanye West chiede scusa a Kim Kardashian per i messaggi molesti e le invia un camion di rose (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo giro, nuova corsa: ora Kanye West chiede scusa a Kim Kardashian e lo fa sui social, sempre nel solito post, dopo aver letteralmente purgato la sua bacheca Instagram. Il rapper è reduce da ripetuti attacchi contro la sua (quasi) ex moglie, nel corso dei quali era arrivato a pubblicare screenshot di conversazioni private. Un gesto che in molti hanno condannato, lei compresa, per questo l’imprenditore ha trovato la soluzione più estrema: cancellare tutto e scusarsi. Kanye West chiede scusa a Kim Kardashian Come noto, Ye aveva preso di mira non soltanto la ex compagna, bensì anche il suo nuovo fidanzato Pete Davidson e lo aveva fatto anche con la sua musica nel singolo Eazy lanciato a metà ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovo giro, nuova corsa: oraa Kime lo fa sui social, sempre nel solito post, dopo aver letteralmente purgato la sua bacheca Instagram. Il rapper è reduce da ripetuti attacchi contro la sua (quasi) ex moglie, nel corso dei quali era arrivato a pubblicare screenshot di conversazioni private. Un gesto che in molti hanno condannato, lei compresa, per questo l’imprenditore ha trovato la soluzione più estrema: cancellare tutto ersi.a KimCome noto, Ye aveva preso di mira non soltanto la ex compagna, bensì anche il suo nuovo fidanzato Pete Davidson e lo aveva fatto anche con la sua musica nel singolo Eazy lanciato a metà ...

