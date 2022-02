Inter-Liverpool, le formazioni ufficiali: gioca Lautaro (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Inter-Liverpool, gara velevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi si trovano al secondo posto della Serie A. Proprio nella scorsa giornata, dopo il pareggio con il Napoli, hanno perso il primato a favore del Milan. I meneghini tornano agli ottavi di finale esattamente dieci anni dopo l’ultima partecipazione. Formazione tipo per l’Inter, con Vidal che prende il posto dello squalificato Barella. In avanti Lautaro preferito a Sanchez. Gli inglesi di Jurgen Klopp sono secondi in Premier League, molto staccati dal Manchester City capolista. Nel girone con Porto, Atletico Madrid e Milan, hanno raccolto sei vittorie su sei ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Andiamo a scoprire ledi, gara velevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Calcio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Giuseppe Meazza. I nerazzurri allenati da Simone Inzaghi si trovano al secondo posto della Serie A. Proprio nella scorsa giornata, dopo il pareggio con il Napoli, hanno perso il primato a favore del Milan. I meneghini tornano agli ottavi di finale esattamente dieci anni dopo l’ultima partecipazione. Formazione tipo per l’, con Vidal che prende il posto dello squalificato Barella. In avantipreferito a Sanchez. Gli inglesi di Jurgen Klopp sono secondi in Premier League, molto staccati dal Manchester City capolista. Nel girone con Porto, Atletico Madrid e Milan, hanno raccolto sei vittorie su sei ...

