Eutanasia | Delrio | ' legge difficile ma necessaria'

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Non esiste un diritto al suicidio, ma la facoltà di chiedere aiuto in determinate condizioni. La sentenza della Consulta evita un vuoto normativo e sollecita il Parlamento verso unama". Così Grazianodel Pd su twitter.

Il gioco spietato dei veti incrociati che ha portato all 'del sistema politico ha ... Resta da chiedersi quanto durerà e qui torna utile la formula di Graziano: "Avevo detto che Draghi ...... essere proporzionalisti o no, essere per la marijuana e l'o no, essere per Draghi al ... le altre simil - correnti (Serracchiani, Ascani,, Areadem, De Micheli, la stessa area Bettini) ...La sentenza della Consulta evita un vuoto normativo e sollecita il Parlamento verso una legge difficile ma necessaria". Così Graziano Delrio del Pd su twitter.Graziano Delrio, già ministro e capogruppo del Pd, cattolico, medico di professione, parla con Huffpost. La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile il quesito sull’eutanasia perché avrebbe ...