WWE: Chi di selfie ferisce, di selfie perisce. Austin Theory distrutto da Brock Lesnar (Di martedì 15 febbraio 2022) Manca sempre meno ad Elimination Chamber, il Premium Live Event che si terrà questo sabato in Arabia Saudita. Proprio il match da cui prende il nome l’evento è uno dei più attesi, un Elimination Chamber match per il titolo WWE che vedrà impegnati il campione Bobby Lashley, Seth Rollins, AJ Styles, Riddle, Austin Theory e Brock Lesnar. Ma cosa fai Austin? I 6 partecipanti al match nella gabbia si sono ritrovati sul ring di Raw in apertura di puntata. Il primo a raggiungere il ring è stato il campione Bobby Lashley, il cui promo è stato presto interrotto da Seth Rollins, a sua volta interrotto da Riddle e la sua toga. Successivamente è stata la volta di Austin Theory che ha affermato di non poter deludere Vince McMahon, è intervenuto anche AJ Styles a caccia ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) Manca sempre meno ad Elimination Chamber, il Premium Live Event che si terrà questo sabato in Arabia Saudita. Proprio il match da cui prende il nome l’evento è uno dei più attesi, un Elimination Chamber match per il titolo WWE che vedrà impegnati il campione Bobby Lashley, Seth Rollins, AJ Styles, Riddle,. Ma cosa fai? I 6 partecipanti al match nella gabbia si sono ritrovati sul ring di Raw in apertura di puntata. Il primo a raggiungere il ring è stato il campione Bobby Lashley, il cui promo è stato presto interrotto da Seth Rollins, a sua volta interrotto da Riddle e la sua toga. Successivamente è stata la volta diche ha affermato di non poter deludere Vince McMahon, è intervenuto anche AJ Styles a caccia ...

