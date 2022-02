Ucraina, Putin pronto a negoziare ma Usa non abbassano la guardia (Di martedì 15 febbraio 2022) Sull'Ucraina il presidente russo Vladimir Putin è pronto a negoziare. "L'Ucraina è solo una parte della questione, di un più ampio problema di garanzie di sicurezza per la Russia e, ovviamente, il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Sull'il presidente russo Vladimir. "L'è solo una parte della questione, di un più ampio problema di garanzie di sicurezza per la Russia e, ovviamente, il ...

Advertising

EnricoLetta : A Putin dico; sciolga il cappio attorno all’ #Ucraina. Non poteva essere più chiaro #Steinmeier nel suo discorso da… - Piu_Europa : E’ il buon esempio democratico che viene da Kiev a spaventare Putin, impegnato com’è a soffocare in patria qualsias… - fanpage : Ultim'ora Alcune delle forze russe schierate per esercitazioni militari nei pressi della frontiera ucraina stanno r… - Franz_Ventura : Fanno tutto da soli. #Russia: non vogliamo invadere.#Ucraina non vogliono invaderci. #USA: la Russia sta per invade… - RgMagic99 : Praticamente #Putin ha perculato tutti #RussiaUcraina #Russia #Ucraina -