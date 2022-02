Ucraina, Di Maio: “Diplomazia unica via per la pace. La nostra ambasciata resta aperta” (Di martedì 15 febbraio 2022) KIEV – “L’unica via da percorrere e’ quella che porta alla pace e alla stabilita’. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni. L’Italia concentra ogni sforzo su questa soluzione. In queste ore la Diplomazia non deve fermarsi, e’ l’unica vera arma pacifica per evitare un conflitto. Ho inoltre preso atto delle recenti valutazioni da parte Ucraina sulla mancanza di segnali relativi a un’imminente invasione o a un’offensiva militare su vasta scala, e del permanere, allo stesso tempo, di forti preoccupazioni per eventuali azioni di destabilizzazione. Ho ribadito al ministro Kuleba che la nostra ambasciata a Kiev rimane pienamente operativa. Esiste uno spazio per una soluzione ... Leggi su lopinionista (Di martedì 15 febbraio 2022) KIEV – “L’via da percorrere e’ quella che porta allae alla stabilita’. Sono convinto che per la crisi in atto esiste solo una soluzione diplomatica che metta fine alle tensioni ed eviti eventuali aggressioni. L’Italia concentra ogni sforzo su questa soluzione. In queste ore lanon deve fermarsi, e’ l’vera arma pacifica per evitare un conflitto. Ho inoltre preso atto delle recenti valutazioni da partesulla mancanza di segnali relativi a un’imminente invasione o a un’offensiva militare su vasta scala, e del permanere, allo stesso tempo, di forti preoccupazioni per eventuali azioni di destabilizzazione. Ho ribadito al ministro Kuleba che laa Kiev rimane pienamente operativa. Esiste uno spazio per una soluzione ...

