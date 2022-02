Si accascia in strada davanti alla fermata dell'autobus, una passante lo vede e chiama i soccorsi. Salvato in extremis (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Soccorso grazie ad una passante che si è accorta che era vittima di un malore. È successo nella tarda mattina in via Colleverde dove un uomo di 72 anni, all'improvviso si è accascito per ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 15 febbraio 2022) ANCONA - Soccorso grazie ad unache si è accorta che era vittima di un malore. È successo nella tarda mattina in via Colleverde dove un uomo di 72 anni, all'improvviso si è accascito per ...

Advertising

LVeramente : Che bella la storia, che bella la strada, che bella la piazza, che bella la luce per come si accascia, per come si taglia - ZeroGruppo : - Morch1964 : Malore improvviso - Carlino_Forli : Incidente oggi a Forlì: s'accascia sul volante, esce di strada e muore - news_bologna : Incidente oggi a Forlì: s'accascia sul volante, esce di strada e muore -