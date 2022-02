Samsung inarrestabile | pronto il Galaxy A23 | ecco design | specifiche e data di lancio del nuovo modello

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo aver presentato la famiglia diS22, la multinazionale sudcoreanaè pronta a lanciare sul mercato un altro, ovvero, un componente del “gruppo A”, precisamente l’A23, quello che sarà il più economico del gruppone.A23, 15/2/2022 – Computermagazine.itNelle ultime ore, a riguardo, sono emerse una valanga di informazioni, svelate da parte di OnLeaks, che in collaborazione con il sito Collegedunia, ha appunto scoperto come dovrebbe essere il prossimoA23. Dettagli e info corroborati anche da una serie di scatti, fra cui alcuni che potrete trovare su questa pagina: di fatto ildi smartphone è stato “ufficializzato”.A23, 15/2/2022 – Computermagazine.itPartiamo dall’aspetto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Samsung inarrestabile

Computer Magazine

La pandemia sta accelerando i pagamenti online, il processo sembra. Vale anche per ... App di smart payment come Satispay, Google pay, Apple pay opay e sistemi basati su ...: l'ultimo trimestre del 2021 sarà da ricordare 37 Economia e mercato 07 GenOnline i primi render, made in OnLeaks insieme a Collegedunia, che anticipano ciò che potrebbe accadere a fine marzo, quando Samsung ha intenzione di annunciare una nuova gamma di smartphone.