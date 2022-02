Mbappè all' ultimo secondo | Psg-Real Madrid 1-0

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Kylliansi inventa una magia a undalla fine e regala meritatamente l'andata degli ottavi di Champions al Paris Saint-Germain. Al Parco dei Principi i padroni di casa battono ilper 1-0. Prestazione nulla dei blancos in attacco, salvati solo momentaneamente da Courtois sul rigore parato a Messi. La prima frazione si svolge quasi interamente nella metà campo difesa dagli ospiti con un predominio territoriale netto a favore di Messi e compagni. Nonostante un fraseggio stretto e ben orchestrato, le occasioni inizialmente non abbondano. Nel primo quarto d'ora Di Maria prova lo squillo calciando lontano da Courtois, il quale invece sul tiro ravvicinato di uno scatenatorisulta decisivo al minuto 18. Salgono i giri dei parigini con il passare ...

...Dal campo'extra campo: le due società non solo sono rivali negli ottavi di finale di Champions League, ma anche per quanto riguarda le questioni legate alla Superlega e al futuro di Kylian...Ad aprire la gara è il Psg che controlla il pallone e trova al 5' la prima occasione con il passaggio in mezzo'area di Mbappé per Di Maria che però tira alto. Segue una fase di studio tra le due ...