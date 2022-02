Il Real Madrid sta trattando Ospina

(Di martedì 15 febbraio 2022) Gli emissari delsaranno in Italia per trattare l’ingaggio di, in scadenza con il Napoli Davidsarà quasi sicuramente una delle prime uscite del Napoli nella prossima stagione. Il portiere colombiano sembrerebbe voler cambiare aria, con la società che non tenta più di rinnovargli il contratto. Le parti sembrano lontanissime, nonostante L'articolo

Advertising

elchiringuitotv : ??¡UFFFF! @JuanfeSanzPerez ve un PSG 3-0 REAL MADRID. Vente a #SportPlus ??YT: - elchiringuitotv : ?? OFICIAL ?? ???????? Daniele ORSATO arbitrará la ida del PSG - REAL MADRID en Champions. #UCL - footmercato : Carlo Ancelotti encense Marco Verratti - aleverdet : Psg 1 real madrid 3 - isa_fla92 : Blusa do real madrid e short do psg Hahahahah -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

In quest'ottica il Barcellona non è l'unico club sulle sue tracce, anche Atletico ein passato avrebbero intrattenuto contatti ravvicinati con il suo entourage e potrebbero presto tornare ...Ma la preferenza di Ruiz è tutta per un ritorno in Spagna, il suo obiettivo è quello di vestire la maglia delo del Barcellona.Dopo due mesi dall’ultimo match di Champions League, ritorna il campionato europeo: stasera si parte con le prime due sfide Paris Saint Germain-Real Madrid e Sporting-Manchester City. In tutti gli ...PARIGI. Questa sera alle ore 21 al “Parco dei Principi” si sfidano PSG e Real Madrid, gara d’andata degli Ottavi di Finale della Uefa Champions League. Partita di grande fascino tra due corazzate, ...