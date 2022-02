Bayside School 2 | dal 15 febbraio in Italia su Peacock

Advertising

tuttopuntotv : Bayside School arriva in Italia insieme alla vasta offerta Peacock #sky #Peacock #BaysideSchool - Mattiabuonocore : Nel lanciare Peacock, Lee Raftery di NBC Universal parla di Joe vs Carole come “serie attesissima” in Italia. Ma in… - rikcristil : RT @dituttounpop: Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It è arrivata la nuova sezione dell'on-demand #Peacock. Ecco una prima lista di serie già… - dituttounpop : Da oggi su @SkyItalia e @NOWTV_It è arrivata la nuova sezione dell'on-demand #Peacock. Ecco una prima lista di seri… - zazoomblog : Peacock da domani su Sky con il nuovo Bayside School e Bel-Air - #Peacock #domani #nuovo #Bayside -

Ultime Notizie dalla rete : Bayside School

TVSerial.it

Tra le nuove serie disponibili tramite Peacock c è il revival della mitica serie teen anni Novanta, e poi Bel - Air , rivisitazione in chiave drama del telefilm con Will Smith, e ...... compresi numerosi titoli di successo disponibili ora o in arrivo nei prossimi mesi, come ad esempio: Peacock Originals fra cui i nuovi titoli, Girls5eva - La rivincita delle pop star, ...Il revival del teen comedy degli anni ’90 arriva anche in Italia: la serie TV Bayside School è disponibile nel catalogo di Peacock (incluso per tutti gli abbonati Sky e NOW con Pass Entertainment) dal ...Bayside School è il revival della serie originale che riporta in scena i personaggi che abbiamo conosciuto con la serie originale, andata in onda dal 1989 al 1993 su NBC, coinvolti in nuove ...