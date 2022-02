Raduno no vax a Roma: resta presidio, piantate tende a Piazza Venezia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prosegue la protesta di alcune decine di manifestanti no vax riunitisi oggi a Roma: con l'avvicinarsi della sera sono state montate due tende sui giardini di Piazza Venezia. Alcuni presenti hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prosegue la protesta di alcune decine di manifestanti no vax riunitisi oggi a: con l'avvicinarsi della sera sono state montate duesui giardini di. Alcuni presenti hanno ...

Advertising

HuffPostItalia : “Venite in piazza Venezia. Vi sto aspettando”. 200 presenti al raduno No Vax a Roma - Agenzia_Ansa : Raduno No Vax a Roma: Pappalardo tenta di entrare in un bar senza pass. La barista 'Da stamani ci insultano, ci di… - ModernoAlex : RT @jacopo_iacoboni: Avvistato il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia al raduno dei no vax. 'Sare… - Nazione_Massa : Raduno no vax a Roma: sequestrati cellulari all'imprenditore toscano Nicola Franzoni - dimitridue : RT @jacopo_iacoboni: Avvistato il generale Antonio Pappalardo, già capo dei gilet arancioni, in piazza Venezia al raduno dei no vax. 'Sare… -