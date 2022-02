No vax non vuole farsi curare e massacra l'infermiera: follia a Roma (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non solo ha rifiutato le cure. Ma ha aggredito anche una delle infermiere del reparto Covid che stava tentando di assisterlo. Così al San Camillo è scoppiato il caos in reparto... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Non solo ha rifiutato le cure. Ma ha aggredito anche una delle infermiere del reparto Covid che stava tentando di assisterlo. Così al San Camillo è scoppiato il caos in reparto...

Advertising

stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - lucianonobili : “Nessuno mette in dubbio il diritto di Salvini e Meloni di decidere se vaccinare i propri figli. Quello che sicuram… - NicolaPorro : ?? 'Forni', 'campi di concentramento'. Una notizia che non leggerete su molti giornali: ecco cosa ha scritto questo… - Diogene55 : RT @LucioMalan: Vergogna! Il Governo vuole emergenza infinita. Comincio a pensare che veramente il loro obiettivo sia eliminare il gruppo d… - doluccia16 : @Pierluigibac Non sono complottista...non credo a cose strane nel vax, ma credo che il vax sia un flop di per sé. N… -