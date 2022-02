Covid | report Iss su Rsa | a gennaio impennata contagi ma ricoveri e decessi molto bassi

Advertising

NicolaPorro : ?? Le false libertà sul Covid, la finta riforma della giustizia e lo strano silenzio dei politici sul caso Report. Q… - AurelianoStingi : Oggi #AIFA ha pubblicato il suo report annuale sulla sicurezza dei vaccini #Covid_19. Le buone notizie sono che i v… - Srmedia_info : Monitoraggio settimanale Covid-19, report 31 gennaio – 6 febbraio 2022 - lenoci : RT @YanezPeter: Pillole di ottimismo in Danimarca ???? Oggi sfrutto Topol per il consueto report Come potete vedere è tutto sotto controll… - FLEPAR__ : @Agenzia_Ansa .“E' quanto si legge nel Report dell'Istat sulla produttività che registra nell'anno del Covid un aum… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid report

... regione per regione e provincia per provincia Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare- 19 Vaccinati in Italia: quanti sono? Ilin tempo reale Tutti i bollettini sulla ...22:11:29 Sono ore di ansia quelle che sta vivendo il Comune di Cesa a causa della positività di un neonato al Coronavirus. Lo rende noto il sindaco Enzo Guida nel suosul. "A distanza di una settimana il bollettino contagi è notevolmente migliorato " spiega - Attualmente contiamo 198 positivi ed una solo persona in ospedale. Purtroppo si tratta di un ...San Pio. Si tratta di una 89enne di Benevento che rappresenta il 414° decesso dall'inizio della pandemia (febbraio 2020) che chiude una settimana in cui si sono avuti 13 morti a causa del Covid. Nel ...Aggiornamento coronavirus Consistente calo di positivi nel fine settimana a Milazzo. Il report di oggi della piattaforma dell'Usca è di 741 persone affette dal Covid, quasi 100 in meno rispetto a ...