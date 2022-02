The Rookie 4 su Rai2 porta tutti a caccia di tesori, trame episodi 13 e 20 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) Nuovo appuntamento serale con The Rookie 4 su Rai2, in onda domenica 13 febbraio, con un nuovo episodio in prima assoluta. In Italia, The Rookie 4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimo episodio, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero di episodi previsti per questa stagione. Ecco le anticipazioni. Si intitola Giustizia poetica l’episodio 4×06 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente Nolan e il team sono alla ricerca di una scorta d’oro sepolta e devono trovarla prima che qualsiasi altro cercatore di tesori venga ferito. Nel frattempo, Bradford ha il compito di incoraggiare il poliziotto più anziano della stazione a ritirarsi e lo ... Leggi su optimagazine (Di domenica 13 febbraio 2022) Nuovo appuntamento serale con The4 su, in onda domenica 13, con un nuovoo in prima assoluta. In Italia, The4 è trasmesso quasi in contemporanea con gli Stati Uniti, e su ABC, dove attualmente è in onda con il dodicesimoo, ogni domenica. Al momento non si conosce il numero diprevisti per questa stagione. Ecco le anticipazioni. Si intitola Giustizia poetica l’o 4×06 di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi: L’agente Nolan e il team sono alla ricerca di una scorta d’oro sepolta e devono trovarla prima che qualsiasi altro cercatore divenga ferito. Nel frattempo, Bradford ha il compito di incoraggiare il poliziotto più anziano della stazione a ritirarsi e lo ...

