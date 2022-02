Sconcerti: per Osimhen molte scintille, poco fuoco (Di domenica 13 febbraio 2022) Napoli-Inter, ecco uno stralcio dell’analisi di Sconcerti per il Corriere della Sera: Il Napoli ha possibilità di gioco in velocità che all’Inter mancano, l’Inter ha una struttura di squadra che ancora manca al Napoli. Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi che Dzeko ha fatto più di Osimhen, ha pesato di più nella sostanza. Osimhen ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito. molte scintille, poco fuoco. Dzeko ha fatto meno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso. È stata una partita inusuale, niente falli, niente interruzioni arbitrali, Sanchez ha aspettato 7 minuti a bordo campo prima di entrare perché non arrivava nemmeno un fallo laterale. Una partita poco italiana che ha avuto due ritmi. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 febbraio 2022) Napoli-Inter, ecco uno stralcio dell’analisi diper il Corriere della Sera: Il Napoli ha possibilità di gioco in velocità che all’Inter mancano, l’Inter ha una struttura di squadra che ancora manca al Napoli. Se dovessimo tentare una sintesi estrema direi che Dzeko ha fatto più di, ha pesato di più nella sostanza.ha inciso molto, ma quasi sempre in modo disunito.. Dzeko ha fatto meno ma in modo universale, ha giocato per tutti e per se stesso. È stata una partita inusuale, niente falli, niente interruzioni arbitrali, Sanchez ha aspettato 7 minuti a bordo campo prima di entrare perché non arrivava nemmeno un fallo laterale. Una partitaitaliana che ha avuto due ritmi. L'articolo ilNapolista.

