MotoGP, Andrea Dovizioso: “Tre giorni produttivi, ho migliorato in frenata ma in alcuni punti perdo troppo” (Di domenica 13 febbraio 2022) Andrea Dovizioso conclude i suoi test pre-stagionali provando a guardare il bicchiere mezzo pieno in vista del Mondiale MotoGP 2022. Il pilota romagnolo continua a fare esperienza nel team Yamaha WithU e scopre le caratteristiche di una M1 che, anche sul tracciato di Mandalika, procede un po’ troppo ad alti e bassi. L’ex ducatista inizia facendo un bilancio del lavoro svolto sul tracciato indonesiano: “Questi tre giorni sono stati molto produttivi. Siamo riusciti a provare di nuovo alcuni materiali, capirli di più e prendere il positivo. siamo riusciti a trovare una buona base di setup, ora riesco a frenare forte. Rimangono dei punti dove perdo veramente tanto. Ci abbiamo lavorato in questi giorni e mi ci sono ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)conclude i suoi test pre-stagionali provando a guardare il bicchiere mezzo pieno in vista del Mondiale2022. Il pilota romagnolo continua a fare esperienza nel team Yamaha WithU e scopre le caratteristiche di una M1 che, anche sul tracciato di Mandalika, procede un po’ad alti e bassi. L’ex ducatista inizia facendo un bilancio del lavoro svolto sul tracciato indonesiano: “Questi tresono stati molto. Siamo riusciti a provare di nuovomateriali, capirli di più e prendere il positivo. siamo riusciti a trovare una buona base di setup, ora riesco a frenare forte. Rimangono deidoveveramente tanto. Ci abbiamo lavorato in questie mi ci sono ...

