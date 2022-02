LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: ancora nessuna attività in pista dopo la pausa pranzo, Pol Espargarò sempre leader (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.34 Ecco alcune immagini davvero spettacolari del nuovo circuito indonesiano di Mandalika, che ospiterà per la prima volta un round del Mondiale MotoGP dal 18 al 20 marzo. What an incredible place! The Mandalika Circuit is firmly in the category of most beautiful circuits in the world Tempat yang luar biasa! Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia #MandalikaTest pic.twitter.com/J3A1qyWKAC — MotoGP (@MotoGP) February 12, 2022 07.30 Di seguito la classifica dei migliori tempi odierni a due ore e mezza dalla conclusione ufficiale dei Test MotoGP di Mandalika: 1 = Pol Espargaro SPA Repsol ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.34 Ecco alcune immagini davvero spettacolari del nuovo circuito indonesiano di, che ospiterà per la prima volta un round del Mondialedal 18 al 20 marzo. What an incredible place! TheCircuit is firmly in the category of most beautiful circuits in the world Tempat yang luar biasa! Sirkuitadalah sirkuit yang tercantik di dunia #pic.twitter.com/J3A1qyWKAC —(@) February 12,07.30 Di seguito la classifica dei migliori tempi odierni a due ore e mezza dalla conclusione ufficiale deidi: 1 = Pol Espargaro SPA Repsol ...

