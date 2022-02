Il Milan torna primo in classifica, 1-0 alla Sampdoria (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Al Milan basta un gol di Leao per battere la Sampdoria 1-0 e prendersi la vetta solitaria della classifica, scavalcando in un colpo solo Inter (che ha una gara ancora da recuperare) e Napoli. tornano a perdere invece i blucerchiati, che non riescono a dar seguito all'ultima bella vittoria con il Sassuolo, restando momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. Otto minuti sul cronometro e i rossoneri sbloccano subito il risultato con un imprendibile Rafael Leao, che scappa a sinistra sul lancio perfetto di Maignan, brucia Bereszynski in velocità e fulmina Falcone per l'1-0. Dopo un'avvio a buoni ritmi il match si affievolisce un pò, e soltanto al 44' il Milan si fa rivedere pericolosamente con Messias, il cui mancino dal limite è respinto molto bene dal portiere. Nella ripresa i padroni di ... Leggi su agi (Di domenica 13 febbraio 2022) AGI - Albasta un gol di Leao per battere la1-0 e prendersi la vetta solitaria della, scavalcando in un colpo solo Inter (che ha una gara ancora da recuperare) e Napoli.no a perdere invece i blucerchiati, che non riescono a dar seguito all'ultima bella vittoria con il Sassuolo, restando momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. Otto minuti sul cronometro e i rossoneri sbloccano subito il risultato con un imprendibile Rafael Leao, che scappa a sinistra sul lancio perfetto di Maignan, brucia Bereszynski in velocità e fulmina Falcone per l'1-0. Dopo un'avvio a buoni ritmi il match si affievolisce un pò, e soltanto al 44' ilsi fa rivedere pericolosamente con Messias, il cui mancino dal limite è respinto molto bene dal portiere. Nella ripresa i padroni di ...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, @sampdoria | Le parole di #Giampaolo, che oltre ad analizzare #MilanSampdoria torna sulla sua esperienza i… - bintYusuf___ : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… - mvcalcio : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… - Hernandzismo19 : RT @gippu1: In #MilanSampdoria Dopo 16 anni Marco Giampaolo torna a subire gol dal Milan a San Siro su rinvio del portiere dopo meno di 10… - sportli26181512 : Giampaolo torna a subire gol su assist del portiere a San Siro 16 anni dopo l'ultima volta: In Milan Sampdoria, dop… -