Diffidati Milan-Sampdoria | rossoneri a rischio squalifica in vista della Salernitana

Leggi su sportface

(Di domenica 13 febbraio 2022) Idelprima del match contro lae indel successivo impegno contro laè uno, ma di fatto nessuno. Si tratta di Theo Hernandez che però, essendo stato espulso contro l’Inter, resta in diffida ma non potendo giocare contro i doriani, di fatto non è aper il prossimo incontro con i campani. Dunque in fin dei conti non ci sonotra i ragazzi di Pioli. SportFace.