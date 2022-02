“Vi faccio leggere il messaggio”. È tutto nero su bianco, Alex Belli non può più negare (Di sabato 12 febbraio 2022) Alex Belli torna al GF Vip 6. Quella che pochi giorni fa era solo un’indiscrezione, è stata confermata da Alfonso Signorini proprio nell’ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. La porta rossa per lui si aprirà il 14 febbraio 2022 durante l’appuntamento in diretta. “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane”, ha detto Alfonso Signorini. “Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”, ha concluso il conduttore del reality show, spesso contestato dal pubblico ma anche dagli stessi ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)torna al GF Vip 6. Quella che pochi giorni fa era solo un’indiscrezione, è stata confermata da Alfonso Signorini proprio nell’ultima puntata in diretta del reality show di Canale 5. La porta rossa per lui si aprirà il 14 febbraio 2022 durante l’appuntamento in diretta. “Adesso hai la possibilità di tornare per qualche giorno, così a mettere la parola fine a questa storia. darai un finale alla soap con Delia e Soleil. Diciamo che dovrai decidere chi scegliere tra le due. Però sappi che non avrai molto tempo, adesso non sappiamo esattamente quanto, però ecco, penso almeno due settimane”, ha detto Alfonso Signorini. “Tu adesso vai, scegli chi ti pare, la Duran, la Sorge, ma anche Basciano, basta che prendi una decisione una volta per tutte”, ha concluso il conduttore del reality show, spesso contestato dal pubblico ma anche dagli stessi ...

Advertising

PerusianMonk : @MediasetTgcom24 Mi fa strano leggere i commenti e trovare tutti con le palle quadrate in grado di cambiare il mond… - suppakanawhippd : @_mewsbabe8 Sono talmente confusa che sto ridendo e imprecando insieme La lista d'attesa non ce la faccio?????????? da… - mojitaaaaaa : Semmai dovessimo perdere e dovessi anche leggere tweet deliranti sul fatto che siamo una squadra da serie B veramente mi faccio esplodere - maplewhite1912 : @Lionmars Sono sempre stata spesso ad un passo dal leggere questo libro eppure ogni parere contrario sottolineava s… - peppesta : Quindi ha scritto quel pezzo per la lanciare una collana. Qui è tutto marketing, bellezza. E io che chiedo di legge… -