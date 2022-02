Proxima Centauri | scoperto un terzo esopianeta

(Di domenica 13 febbraio 2022) – : si chiamad ed orbita intorno alla stella nana rossaad una distanza di 4 milioni di chilometri, un decimo della distanza tra Mercurio e il Sole. Ha un quarto della massa del nostro pianeta ed è il meno massiccio misurato con la tecnica delle velocità radiali. Una tecnica che si basa sulla misura delle piccole oscillazioni nel movimento di una stella prodotte dalla forza di attrazione gravitazionale di un pianeta in orbita attorno ad essa. L’effetto della gravità del pianetad è così piccolo che fa muovere, rispetto al baricentro del sistema planetario, di appena 40 centimetri al secondo, ovvero meno di 1,5 chilometri all’ora. “Il pianeta – dice Mario Damasso, ricercatore dell’Istituto Nazionale di Astrofisica coinvolto nella ...

Il corpo celeste alieno incriminato è stato denominatod, pianeta orbitante intorno alla stella. Si tratta di una baluginante nana rossa situata ad 'appena' 4,2 anni luce ...Proxima Centauri è la stella più vicina al nostro sole, ad "appena" 4,24 anni luce di distanza. Terzo "figlio" per Proxima Centauri. Una ricostruzione del possibile aspetto nella superficie di Proxima ...pianeta orbitante intorno alla stella Proxima Centauri. Si tratta di una baluginante nana rossa situata ad "appena" 4,2 anni luce dal Sole. L'esopianeta possiede circa un quarto delle ...