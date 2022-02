Monopoli-Bari a reti inviolate, finisce 0-0 il match di cartello (Di sabato 12 febbraio 2022) finisce 0-0 il derby al vertice tra Monopoli e Bari .Lo scontro tra la terza del girone C di serie C e la capolista ha, però, regalato diverse emozioni, soprattutto in un primo tempo che il Monopoli ha... Leggi su feedpress.me (Di sabato 12 febbraio 2022)0-0 il derby al vertice tra.Lo scontro tra la terza del girone C di serie C e la capolista ha, però, regalato diverse emozioni, soprattutto in un primo tempo che ilha...

Il Bari a Monopoli sottotono: non approfitta dell'uomo in più. Superderby chiuso 0 - 0 Tante emozioni, un'espulsione, zero gol: è il bilancio del derby del Veneziani tra Monopoli e Bari. La squadra di Colombo e quella di Mignani riscattano a metà le sconfitte del turno precedente e restano a 9 punti di distanza l'una dall'altra. 0 - 0 il finale, in una partita fatta ...

