1727 Wrldstar condannato per aver picchiato la compagna: «Fratellì, m’hanno dato 4 anni» (Di sabato 12 febbraio 2022) «Fratellì, m’hanno dato 4 anni». Esordisce così, in una delle sue storie su Instagram, Algero Corretini, meglio conosciuto come 1727 Wrldstar. Il giovane rapper, ormai famoso in tutta Italia da quando, con la sua auto, ha documentato un incidente stradale – dopo aver commesso una serie di infrazioni – con la frase diventata un tormentone «Ho preso il muro, Fratellì», oggi ha reso nota la sua condanna a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni per aver picchiato e minacciato l’ex compagna Giorgia Roma. 1727 Wrldstar è attualmente in stato di libertà – questa sera era al ristorante a mangiare fettuccine, anche queste ampiamente documentate ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 12 febbraio 2022) «». Esordisce così, in una delle sue storie su Instagram, Algero Corretini, meglio conosciuto come. Il giovane rapper, ormai famoso in tutta Italia da quando, con la sua auto, ha documentato un incidente stradale – dopocommesso una serie di infrazioni – con la frase diventata un tormentone «Ho preso il muro,», oggi ha reso nota la sua condanna a quattrodi reclusione per maltrattamenti e lesioni pere minacciato l’exGiorgia Roma.è attualmente in stato di libertà – questa sera era al ristorante a mangiare fettuccine, anche queste ampiamente documentate ...

