Zakaria e McKennie cosa combinano? Le telecamere riprendono tutto (Video)

Con il mondo dei social è ormai facile capire i rapporti all'interno dello spogliatoio e Zakaria sarà riuscito a farsi ben voler da McKennie? La Juventus ha cambiato molto dopo il mercato di gennaio e pur essendo stati solamente due, sono stati colpi davvero importanti che potrebbero minare gli equilibri di spogliatoio, e uno di questi è stato Denis Zakaria che con la sua presenza andrà a togliere spazio a Weston McKennie che in allenamento ha mostrato come l'ha presa. Il calciomercato non è mai una scienza esatta, anzi non è per nulla scontato che un giocatore, per quanto forte e adatto alle esigenze tattiche dell'allenatore, possa sicuramente integrarsi nel migliore dei modi con la squadra. In particolar modo il mercato di gennaio lascia sempre grandi dubbi ...

romeoagresti : Qualche indicazione dalla rifinitura pre #JuveSassuolo ?????? ?? Alex Sandro favorito su Pellegrini ?? Zakaria-Arthur… - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie;… - massidanu : @Giulianina661 McKennie Alex Sandro sulla sinistra non si capivano, tanti palloni persi, Allegri sta cercando la qu… - LorisFerro5 : @Marco_viscomi Vedrei bene un 4.3.1.2.Con Dybala dietro alle 2 punte..Al centrocampo Locatelli McKennie e Zakaria. - lilloterra : @marco_rogerio_ Io vedo in base a quello che dice allegri più Locatelli o Arthur davanti la difesa con rabiot o loc… -