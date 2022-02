Napoli, il grande lavoro di Spalletti parte dal confronto con De Laurentiis in estate (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Napoli sta trovando continuità e compattezza in una squadra poco rinnovata dal mercato: il retroscena del confronto tra Spalletti e De Laurentiis in estate Il Napoli sta lottando da inizio campionato per le posizioni di vertice. Dopo un periodo di flessione, la squadra è di nuovo li attaccata a Inter e Milan. Domani arriva lo scontro diretto contro i nerazzurri. Numeri e gioco importanti per Spalletti, a cui va il merito di tale situazione. A tal proposito, sulla Gazzetta dello Sport, è uscito un retroscena estivo con il confronto tra l’allenatore e De Laurentiis. «Non tocchi questa rosa e faremo bene» le parole del tecnico azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilsta trovando continuità e compattezza in una squadra poco rinnovata dal mercato: il retroscena deltrae DeinIlsta lottando da inizio campionato per le posizioni di vertice. Dopo un periodo di flessione, la squadra è di nuovo li attaccata a Inter e Milan. Domani arriva lo scontro diretto contro i nerazzurri. Numeri e gioco importanti per, a cui va il merito di tale situazione. A tal proposito, sulla Gazzetta dello Sport, è uscito un retroscena estivo con iltra l’allenatore e De. «Non tocchi questa rosa e faremo bene» le parole del tecnico azzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

