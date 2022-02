Pd, Letta si tiene fuori da caos M5S. In segreteria conferma: “orizzonte è campo largo” (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La linea del Nazareno resta quella della ‘non ingerenza’ rispetto alle vicende di altri partiti, a partire dal caos che sta squassando i 5 Stelle. Tuttavia tra i dem inizia ad aprirsi il dibattito sul fronte alleanze. Lo fa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che invita il Pd a “guardare al centro” cercando di “coinvolgere anche i riformisti di centrodestra, quindi Forza Italia” vista “l’estrema fragilità” del M5S con cui “è utile che il dialogo continui, ma è evidente che questo schema non può bastare”. E Gori si spinge ancora oltre immaginando una maggioranza Ursula con Mario Draghi a palazzo Chigi dopo le politiche 2023. Dal Nazareno si fa sapere che il nodo alleanze, e in particolare il caso M5S, non è stato oggi sul tavolo della segretaria – riunita da Letta – che è stata tutta incentrata sul caro bollette e i rischi per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – La linea del Nazareno resta quella della ‘non ingerenza’ rispetto alle vicende di altri partiti, a partire dalche sta squassando i 5 Stelle. Tuttavia tra i dem inizia ad aprirsi il dibattito sul fronte alleanze. Lo fa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che invita il Pd a “guardare al centro” cercando di “coinvolgere anche i riformisti di centrodestra, quindi Forza Italia” vista “l’estrema fragilità” del M5S con cui “è utile che il dialogo continui, ma è evidente che questo schema non può bastare”. E Gori si spinge ancora oltre immaginando una maggioranza Ursula con Mario Draghi a palazzo Chigi dopo le politiche 2023. Dal Nazareno si fa sapere che il nodo alleanze, e in particolare il caso M5S, non è stato oggi sul tavolo della segretaria – riunita da– che è stata tutta incentrata sul caro bollette e i rischi per la ...

Advertising

TV7Benevento : **Pd: Letta si tiene fuori da caos M5S, in segreteria conferma 'orizzonte è campo largo'** (2) - - TV7Benevento : **Pd: Letta si tiene fuori da caos M5S, in segreteria conferma 'orizzonte è campo largo'** -… - sulsitodisimone : Pd, Letta si tiene fuori da caos M5S. In segreteria conferma: 'orizzonte è campo largo' - adapallai : RT @faberpiredda: @P_M_1960 @Franco32656300 @EnricoLetta @peppeprovenzano La mia sensazione è che in realtà Marcucci parli per conto di chi… - faberpiredda : @P_M_1960 @Franco32656300 @EnricoLetta @peppeprovenzano La mia sensazione è che in realtà Marcucci parli per conto… -