Lozano, spunta la data del rientro in campo del messicano (Di giovedì 10 febbraio 2022) In vista del big match di sabato prossimo 12 febbraio al Maradona tra Napoli e Inter, sfida che vale la lotta scudetto, il tecnico Luciano Spalletti è quasi commosso per avere a sua disposizione la rosa completa da poter schierare. Infatti, il toscano potrà finalmente contare su quasi tutti i suoi giocatori. Considerando i rientri dalla Coppa d’Africa di Anguissa e del neo campione Koulibaly, oltre che al ritorno di Ounas da problematiche post Covid, restano solamente due gli indisponibili: ovvero gli infortunati Axel Tuanzebe (fuori per lombalgia) e Hirving Lozano (per lussazione alla spalla destra). Ed è proprio sulla freccia messicana che ci soffermeremo in questo articolo, sull’entità dell’infortunio e sul possibile rientro. L’esterno d’attacco azzurro, in seguito alla lussazione alla spalla (subito ridotta) rimediata con il suo Messico, ha ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) In vista del big match di sabato prossimo 12 febbraio al Maradona tra Napoli e Inter, sfida che vale la lotta scudetto, il tecnico Luciano Spalletti è quasi commosso per avere a sua disposizione la rosa completa da poter schierare. Infatti, il toscano potrà finalmente contare su quasi tutti i suoi giocatori. Considerando i rientri dalla Coppa d’Africa di Anguissa e del neo campione Koulibaly, oltre che al ritorno di Ounas da problematiche post Covid, restano solamente due gli indisponibili: ovvero gli infortunati Axel Tuanzebe (fuori per lombalgia) e Hirving(per lussazione alla spalla destra). Ed è proprio sulla freccia messicana che ci soffermeremo in questo articolo, sull’entità dell’infortunio e sul possibile. L’esterno d’attacco azzurro, in seguito alla lussazione alla spalla (subito ridotta) rimediata con il suo Messico, ha ...

