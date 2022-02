LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Strolz oro 34 anni dopo suo padre! Kilde argento! (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.45 Non concludono la prova il cileno Henrik von Appen ed il canadese Trevor Philp. 7.43 Fuori anche l’elvetico Loic Meillard. Il podio è ormai in ghiaccio, incredibile che due discesisti abbiano centrato la medaglia in una specialità da sempre favorevole a chi pratica slalom. 7.41 Esce il tedesco Simon Jocher. Peccato, aveva recuperato 12 centesimi al purista della disciplina Strolz dopo il primo settore. 7.39 Gower è dodicesimo a +6”31. Fa ancor peggio il monegasco Arnaud Alessandria, tredicesimo a +12”77. 7.37 Il podio ormai è apparecchiato! L’irlandese Jack Gower intanto accusa un capitale già al primo parziale. 7.35 L’israeliano Barnabas Szollos ha sciando alla grande! Fino all’ultimo intermedio era in lotta per il bronzo, al traguardo è sesto a 1”75 dal leader. 7.32 ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.45 Non concludono la prova il cileno Henrik von Appen ed il canadese Trevor Philp. 7.43 Fuori anche l’elvetico Loic Meillard. Il podio è ormai in ghiaccio, incredibile che due discesisti abbiano centrato la medaglia in una specialità da sempre favorevole a chi pratica slalom. 7.41 Esce il tedesco Simon Jocher. Peccato, aveva recuperato 12 centesimi al purista della disciplinail primo settore. 7.39 Gower è dodicesimo a +6”31. Fa ancor peggio il monegasco Arnaud Alessandria, tredicesimo a +12”77. 7.37 Il podio ormai è apparecchiato! L’irlandese Jack Gower intanto accusa un capitale già al primo parziale. 7.35 L’israeliano Barnabas Szollos ha sciando alla grande! Fino all’ultimo intermedio era in lotta per il bronzo, al traguardo è sesto a 1”75 dal leader. 7.32 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 10km femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #femminile #fondo: - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Kilde in testa bene Strolz e Schwarz. Pinturault delude -… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito occhio a Meillard e Schwarz. Innerhofer un… - sportface2016 : ?? #Live #AlpineSkiing #SciAlpino - Discesa libera maschile valida per la super-combinata Terribile caduta per lo s… -