Il pulsante più atteso dagli utenti social è in arrivo su Twitter (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dall’ingresso del pulsante like su Facebook, gli utenti hanno rincorso a gran voce la possibilità che i social network potesse sviluppare il bottone opposto, il «dislike». Due anni fa, però, con l’ampliamento dei pulsanti a disposizione e l’arrivo delle Reactions, l’app del gruppo Meta aveva di fatto sbarrato la porta al «non mi piace», trincerandosi dietro la necessità di non iniettare troppa negatività all’interno delle bacheche e di tutelare le aziende che, pubblicando post sponsorizzati nel News feed degli utenti, potrebbero trovarsi subissate di critiche. Oggi, però, quel caro vecchio bottone, tanto amato dai fedelissimi social potrebbe essere introdotto su Twitter che sta lavorando ad una nuova funzione di downvoting contraddistinta dal pollice verso. Chi può ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dall’ingresso dellike su Facebook, glihanno rincorso a gran voce la possibilità che inetwork potesse sviluppare il bottone opposto, il «dislike». Due anni fa, però, con l’ampliamento dei pulsanti a disposizione e l’delle Reactions, l’app del gruppo Meta aveva di fatto sbarrato la porta al «non mi piace», trincerandosi dietro la necessità di non iniettare troppa negatività all’interno delle bacheche e di tutelare le aziende che, pubblicando post sponsorizzati nel News feed degli, potrebbero trovarsi subissate di critiche. Oggi, però, quel caro vecchio bottone, tanto amato dai fedelissimipotrebbe essere introdotto suche sta lavorando ad una nuova funzione di downvoting contraddistinta dal pollice verso. Chi può ...

Advertising

BeppeConvertini : Buongiorno da Bologna..?? Il mio viaggio di #lineaverde tutte le domeniche alle 12:20 su @RaiUno non poteva non part… - giovannitundo : Il pallino verde è un cerchio di carta. Forse il pulsante vicino al cerchio verde. E perché non toccare pulsante… - benedetta_brg : La dedizione a qualcosa è più di un semplice atto. Essa è energia, coscienza, cuore pulsante delle ragioni più pro… - enamoradodetibb : RT @milfitaliane3: Ciao a tutti , un bacio da Liliana. Ci sono anch'io, sono separata e vivo in Lombardia. Scrivimi se ti va. Mi trovi se c… - MrSwing5 : @1nessuno100mil2 @SoniaLaVera 1/2 Altresì per gli 'smartphone': mai tenere acceso il 'pulsante rete e geolocalizzaz… -

Ultime Notizie dalla rete : pulsante più Messenger: annunciati Vanish Mode, messaggi audio da 30 min e Split Payments Per usare questa funzione, in una chat di gruppo basterà toccare il pulsante +, poi 'inizia' dalla ... In quest'ambito, però, la miglioria più sostanziale, che permetterà di spedire delle vere e proprie ...

Whatsapp beta, modifiche alla fotocamera integrata su iOS ... la barra orizzontale con le ultime immagini dalla galleria è stata sostituita da un nuovo pulsante ...la versione iPad? L'argomento è ricorrente da diversi anni e ormai quasi nessuno ci spera più, ...

Roma, il sindaco Gualtieri: rette ridotte per gli asili nido e più verde Corriere Roma Per usare questa funzione, in una chat di gruppo basterà toccare il+, poi 'inizia' dalla ... In quest'ambito, però, la miglioriasostanziale, che permetterà di spedire delle vere e proprie ...... la barra orizzontale con le ultime immagini dalla galleria è stata sostituita da un nuovo...la versione iPad? L'argomento è ricorrente da diversi anni e ormai quasi nessuno ci spera, ...