Neil Young ai dipendenti di Spotify | “Andatevene | per Ek contano solo i numeri”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) NEW YORK – Facendo leva sul malcontento dello staff emerso in una recente town hall con il Ceo Daniel Ek,(foto) ha chiesto aididi rassegnarein massa le dimissioni in segno di protesta per le presenza di “fake news” sui vaccini anti-Covid diffuse sulla piattaforma. “prima che vi mangi l’anima”, ha dettoche ha dato l’esempio ritirando tutta la sua musica dalla piattaforma in audio-streaming.aveva boicottatoper la presenza della podcast “no-vax” di Joe Rogan, la piu’ ascoltata in assoluto da quando nel 2020 il suo mattatore aveva firmato un contratto di esclusiva da cento milioni di dollari. “Daniel Ek, non Rogan, e’ il vostro grande problema. E’ lui che tira le fila e per lui l’unico ...