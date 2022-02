Hedberg lascia la guida di WindTre a Corti e Hanssen

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – Jeffrey A.ha deciso dire l’incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. “A partire dal 2017 – si legge in una nota -,ha gestito con successo il processo di fusione tra Wind e H3G Italia, valorizzando le sinergie tra le due società e modernizzando la rete, i sistemi, i canali e la gestione dei clienti delle due entità, fino al lancio di un brand unico nel marzo 2020. Accanto agli aspetti tecnici di questa trasformazione, sotto la suala società ha costruito nuovi purpose, cultura e valori ispirati a principi di innovazione, responsabilità e sostenibilità”. La posizione finora ricoperta dasarà affidata congiuntamente a Gianluca, attualmente Chief Commercial Officer, e Benoit ...

I due dirigenti verranno nominati nel consiglio di amministrazione in aprile, quando assumeranno le deleghe lasciate da. Jeffreyrimarrà nel consiglio di amministrazione. 'La sua ...Canning Fok, Presidente di Windtre e co - direttore generale del Gruppo CK Hutchison Holding, azionista della società, ha ringraziato Jeffreychel'incarico di amministratore delegato ...ROMA (ITALPRESS) - Jeffrey A. Hedberg ha deciso di lasciare l'incarico di amministratore delegato di Wind Tre spa a decorrere dalla prossima assemblea di aprile. "A partire dal 2017 - si legge in una ...Economia - Essere esposto a cosi' tante persone dotate di talento e' stato un onore e una eccezionale fonte di ispirazione. Oggi, a 60 anni, avverto il bisogno di iniziare una nuova fase della mia ...