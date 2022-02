Donnarumma: “Concorrenza con Navas al PSG? Per me nessun problema” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, ha dichiarato di non soffrire la Concorrenza con Keylor Navas per un ruolo da titolare a Parigi Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Gianluigi, portiere del, ha dichiarato di non soffrire lacon Keylorper un ruolo da titolare a Parigi

Advertising

PSGRelay : RT @PianetaMilan: .@gigiodonna1: 'Concorrenza con @NavasKeylor al @PSG_inside? Per me nessun problema' - #PSG #Donnarumma #Navas https://… - PianetaMilan : .@gigiodonna1: 'Concorrenza con @NavasKeylor al @PSG_inside? Per me nessun problema' - #PSG #Donnarumma #Navas - serieAnews_com : #Donnarumma parla della concorrenza con #Navas per la porta del #PSG: 'Non so come la pensi lui, ma a me va bene. V… -