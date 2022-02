Calciomercato Inter, tornerà da Conte: addio già deciso (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Inter in pressing sul centrocampista cileno Arturo Vidal del Tottenham. I nerazzurri avrebbero offerto un contratto quadriennale da 8 milioni di euro a stagione al giocatore, che ha un anno… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal Newsin pressing sul centrocampista cileno Arturo Vidal del Tottenham. I nerazzurri avrebbero offerto un contratto quadriennale da 8 milioni di euro a stagione al giocatore, che ha un anno… amministratore

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Mercato_SerieA : Juve e Sassuolo, gli ex 'amici': ora c'è Inter sulle stelline di Carnevali - LeBombeDiVlad : ??? #Inter, #Vidal può ritrovare un suo ex allenatore ?? La situazione #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - Mercato_SerieA : Mourinho: 'Sanchez all'Inter è felice, in Inghilterra non stava più bene. Sul suo gol c'era fallo'… - matthewjumped : 'Arrivano i rinnovi in casa #Inter: rinnovati gli abbonamenti a Netflix e Amazon Prime Video fino al 2025' (Sky Calciomercato) -