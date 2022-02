Olimpiadi invernali, Goggia: “Non so se parteciperò alla gara” (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ ancora incerta la partecipazione alla discesa, in programma il 15 febbraio, di Sofia Goggia. La campionessa è reduce da un infortunio e le ultime due settimane le ha passate tra palestra e fisioterapia per tentare un recupero lampo in vista della gara. E’ già un successo vederla a Pechino, sede delle Olimpiadi invernali, vederla in pista non è così scontato. Lo ha confermato la stessa sciatrice in un’intervista rilasciata a Rai Sport: “Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non posso garantirvi nulla, neppure la partecipazione alla discesa”. Ha spiegato Goggia: “Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) E’ ancora incerta la partecipazionediscesa, in programma il 15 febbraio, di Sofia. La campionessa è reduce da un infortunio e le ultime due settimane le ha passate tra palestra e fisioterapia per tentare un recupero lampo in vista della. E’ già un successo vederla a Pechino, sede delle, vederla in pista non è così scontato. Lo ha confermato la stessa sciatrice in un’intervista rilasciata a Rai Sport: “Sono state due settimane difficili, essere qui è già un grande successo. Le condizioni sono quelle che sono, ho ancora un po’ di tempo, ma non possontirvi nulla, neppure la partecipazionediscesa”. Ha spiegato: “Ce la metterò tutta, ringrazio tutti gli italiani per l’affetto di questi giorni, a volte ...

