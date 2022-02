LIVE Italia-Norvegia 7-3 curling misto | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | ultimi due end

(Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21 Errorino di Amos, che spinge la stone norvegese in zona punto. 14.19 Ancora eccellente Stefania, che piazza la stone al centro della casa e viene ricoperta di applausi. 14.18due end. Calma e sangue freddo. Ricordiamo che l’non si è ancora giocata il power play. 14.18 IMMENSAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! CHE CLASSEEEEEEEEEE!!! Va a bocciare con una precisione mostruosa, portiamo a casa un punto e va bene così!7-3! 14.16 Ultimo tiro per Stefania Constantini. E’ decisivo. Deve riuscire in qualche modo a spostare la stone norvegese. Ma è un tiro di una difficoltà inaudita… 14.14 Attenzione, brutto errore per Amos, che boccia addirittura una stone azzurra. Ultimo tiro per la, poi toccherà a ...

Advertising

Eurosport_IT : Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling… - Miti_Vigliero : Covid, news. Agenas: l'occupazione reparti ordinari risale al 29% in Italia. - bimbadibasic : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling tra It… - viaggioaoriente : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling tra It… - AEmilyHP : RT @Eurosport_IT: Stefania Constantini ci fa sognare: che punto ha messooo?! ???????? ?? Segui LIVE la finale di doppio misto di curling tra It… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

... Radici), Pia Mechler (Everything Is Wonderful), Paul Chowdhry (at the Apollo, Swinging with ... 'Diavoli' è una serie Sky Original prodotta da Skye Lux Vide con Big Light Productions, ......ilCaro Bob Dylan..., in cui propone anche una sua versione di Auschwitz di Francesco Guccini. Nel 1998 scrive e canta la sigla di apertura de Il processo alla tappa durante il Giro d', ...La coppia azzurra formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner affronta quella norvegese formata da Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten. Olimpiadi live su Eurosport, canali 210 e 211 Sky ...Sport - Non è facile, forse meglio accontentarsi così... 13.23 Mosaner riporta i 2 punti all'Italia, ma ora un tiro preciso di Skaslien potrebbe metterci in difficoltà. 13.22 La Norvegia, per ora, non ...