Kurt Angle: “AJ Styles arriverà allo stesso livello di Shawn Michaels, ha tanto talento” (Di martedì 8 febbraio 2022) Il WWE Hall Of Famer Shawn Michaels è certamente uno dei migliori interpreti che abbiano mai calcato un ring della federazione. È stato definito Mr. WrestleMania e ha veramente vissuto all’altezza del suo soprannome. Shawn ha sempre superato le aspettative quando si è trattato di esibirsi in match e molti dicono che era così bravo dentro il ring, che avrebbe potuto avere un incontro convincente anche con un manico di scopa. Parlando nel suo podcast, Kurt Angle ha discusso della carriera di AJ Styles nel pro wrestling. Crede che Styles raggiungerà il livello di Michaels prima o poi. Le sue parole “Tutti hanno il loro miglior match con AJ. Ha una grande chimica con tutti. Non lo metterei necessariamente a ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 8 febbraio 2022) Il WWE Hall Of Famerè certamente uno dei migliori interpreti che abbiano mai calcato un ring della federazione. È stato definito Mr. WrestleMania e ha veramente vissuto all’altezza del suo soprannome.ha sempre superato le aspettative quando si è trattato di esibirsi in match e molti dicono che era così bravo dentro il ring, che avrebbe potuto avere un incontro convincente anche con un manico di scopa. Parlando nel suo podcast,ha discusso della carriera di AJnel pro wrestling. Crede cheraggiungerà ildiprima o poi. Le sue parole “Tutti hanno il loro miglior match con AJ. Ha una grande chimica con tutti. Non lo metterei necessariamente a ...

