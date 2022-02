Inter-Roma, infortunio per Bastoni: dentro de Vrij (Di martedì 8 febbraio 2022) Non un bel periodo per Alessandro Bastoni dopo la squalifica. Il difensore centrale dell’Inter, nel primo tempo del match contro la Roma, si è fatto male sugli sviluppi di un duello aereo con Zaniolo. Un problema alla caviglia, con probabile distorsione, per il difensore centrale campione d’Europa. Ricadendo a terra, ha messo male il piede ed è stato costretto ad uscire zoppicando vistosamente, con l’aiuto dei medici. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. Inzaghi spera di perderlo solo per il periodo di squalifica. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle sue condizioni. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Non un bel periodo per Alessandrodopo la squalifica. Il difensore centrale dell’, nel primo tempo del match contro la, si è fatto male sugli sviluppi di un duello aereo con Zaniolo. Un problema alla caviglia, con probabile distorsione, per il difensore centrale campione d’Europa. Ricadendo a terra, ha messo male il piede ed è stato costretto ad uscire zoppicando vistosamente, con l’aiuto dei medici. Nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per valutare le sue condizioni. Inzaghi spera di perderlo solo per il periodo di squalifica. Sportface.it vi terrà aggiornati sulle sue condizioni. SportFace.

