Inter, altro che permanenza: via a zero, la rivale lo prende in estate (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami nonostante le voci di una ripresa che sembrava imminente, la sua partenza è ora possibile senza alcun costo per il club. Il Barcellona potrebbe offrire una cifra maggiore prendendo quasi… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami nonostante le voci di una ripresa che sembrava imminente, la sua partenza è ora possibile senza alcun costo per il club. Il Barcellona potrebbe offrire una cifra maggiorendo quasi…

Advertising

Inter : ?? | AUGURI ???? SIAMO SOLO NOI Tu che sai raccontare come nessun altro la vita, la gioia e il dolore non potevi ch… - GoalItalia : 'L’Inter è il club in cui mi è piaciuto di più stare. Nessun altro mi ha regalato la stessa felicità. L’Inter è una… - Inter : ???? | BENVENUTO Milano ed Ecuador ora hanno qualcos’altro in comune. In città e in campo, @FelipaoCaicedo!… - GarboeK : RT @spondainter: 'L’Inter è il club in cui mi è piaciuto di più stare. Nessun altro mi ha regalato la stessa felicità. E' una famiglia e… - tektronflame : @saIva___ Il campionato è già vinto dall’Inter altro che finito oggi… è finito 20 giornate fa -