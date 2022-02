Il completo intimo di Chiara Ferragni è l’ispirazione perfetta per San Valentino (Di martedì 8 febbraio 2022) San Valentino si avvicina e, come ogni anno, scegliere cosa indossare sembra una vera e propria mission impossibile. Ognuno vuole prepararsi al meglio per la festa degli innamorati, che sia per stupire il partner o per prendersi semplicemente cura di sé stessi: in ogni caso, il completo intimo che Chiara Ferragni ha creato per l’occasione può essere l’ispirazione perfetta per un look romantico e sensuale allo stesso tempo. Firmata dal brand che porta il suo nome, la lingerie che l’influencer ha mostrato ai suoi follower su Instagram è senza dubbio la scelta vincente per San Valentino. Rigorosamente rosso, il completo è composto da un reggiseno a balconcino in tessuto semitrasparente tempestato di cuoricini ton sur ton e con chiusura ... Leggi su diredonna (Di martedì 8 febbraio 2022) Sansi avvicina e, come ogni anno, scegliere cosa indossare sembra una vera e propria mission impossibile. Ognuno vuole prepararsi al meglio per la festa degli innamorati, che sia per stupire il partner o per prendersi semplicemente cura di sé stessi: in ogni caso, ilcheha creato per l’occasione può essereper un look romantico e sensuale allo stesso tempo. Firmata dal brand che porta il suo nome, la lingerie che l’influencer ha mostrato ai suoi follower su Instagram è senza dubbio la scelta vincente per San. Rigorosamente rosso, ilè composto da un reggiseno a balconcino in tessuto semitrasparente tempestato di cuoricini ton sur ton e con chiusura ...

1devilnevercry : @BebaRandagia Non ho mai comperato un completo intimo per donna in vita mia... Sarà che non ho mai avuto amanti ?? - TShopItalia1 : ?? Selente Sfizioso Completo Intimo a 3 Pezzi Composto da Reggiseno, Mutandina ed Esclusiva Benda per Occhi in Raso,… - Daniele27194461 : PINKSHOPPING: '?? Selente Sfizioso Completo Intimo a 3 Pezzi Composto da Reggiseno, Mutandina ed Esclusiva Benda pe… - Malizi_OSA : Pochi giorni per San Valentino! ?????? Irresistibile e raffinato completo intimo Grey Velvet. Lo puoi acquistare su eB… - SuccubuslustS : Sei pronta per essere una vera bomba di passione e sensualità? Fallo con gli strumenti giusti, come questo Completo… -