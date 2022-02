Fotoritocco quasi magico | con due “tap” fai sparire persone e oggetti in pochi secondi

Leggi su computermagazine

(Di martedì 8 febbraio 2022) Ci serve un sito efficiente per rimuovere ciò che non ci piace dalle nostre foto? Forse abbiamo esattamente ciò che state cercando, ma per scoprirlo sarà necessario verificare di persona: pronti a sapere di che cosa stiamo parlando? Immortalare delle belle immagini, a volte, è più difficile a dirsi che a farsi – Computermagazine.itScattare delle foto è una delle attività migliori che possano esistere per alcuni di noi, ragione per la quale in molti preferiscono utilizzare lo smartphone per questo piuttosto che per giocare o fare altre azioni simili a questo con il cellulare. E dopo aver immortalato qualcosa di fenomenale, ovviamente ciò che cerchiamo di fare è di sistemarla con effetti o modifiche che possano renderla affascinante da guardare. In un certo senso potremmo dire che sia normale farlo, ma a volte non ci riusciamo. Dal telefono è davvero difficile ...