Advertising

RossettiHermes : Cisgiordania, unità Israele uccidono 3 miliziani palestinesi - Ultima Ora - ANSA - fisco24_info : Cisgiordania, unità Israele uccidono 3 miliziani palestinesi: Media, ricercati per aver compiuto 4 attacchi armati - iconanews : Cisgiordania, unità Israele uccidono 3 miliziani palestinesi -

Ultime Notizie dalla rete : Cisgiordania unità

Agenzia ANSA

speciali israeliane hanno ucciso oggi nel centro di Nablus, in, 3 miliziani palestinesi che erano a bordo della loro auto. Lo ha detto il portavoce della polizia israeliana. Secondo ......brigata non causerà una rivalutazione della cultura dell'abuso e dell'uccisione in altredell'... Dopo l'occupazione israeliana dellanel 1967 " ha ricordato in occasione del 17 aprile ...