Ultime Notizie dalla rete : Ciclista anni Ciclista di 65 anni si scontra con un furgoncino e muore a Greve in Chianti Firenze, 8 febbraio 2022 - Tragico incidente , stamani poco dopo le 11,30, lungo la statale 222 Chiantigiana. Un ciclista di 65 anni è morto nello scontro con un furgoncino guidato da una donna. L'uomo, a bordo della bici, era nel tratto in discesa che dalla zona di Presura porta verso Grassina, al decimo ...

