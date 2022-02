C.destra: Meloni, serve patto anti - inciucio stavolta firmato (Di martedì 8 febbraio 2022) Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni su LaStampa.it. "La politica non è aritmetica, il contenitore non conta. Servono le idee. Se i poli sono forti non serve un centro mobile per ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 8 febbraio 2022) Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgiasu LaStampa.it. "La politica non è aritmetica, il contenitore non conta. Servono le idee. Se i poli sono forti nonun centro mobile per ...

Centrodestra, Meloni: "E' tempo di fare chiarezza" La leader di Fdi: "Non si possono più scrivere accordi sulla sabbia" "La destra va bene, Fratelli d'Italia molto bene, il resto della coalizione attualmente ha enormi ... Così Giorgia Meloni, ospite di ...

