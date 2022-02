Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Audi dice

Automoto.it

Ribadita da Markus Duesmann , CEO di, al magazine finanziario tedesco Handelsblatt . Non ci sono alternative. " Il nostro obiettivo è di dare precedenza ad altri segmenti. Quello che conta per ...... ha detto la legale. Secondo Klawitter, la sfida più grande sarà sicuramente la tecnologia ... ' Mi è chiara anche la terza sfida -- ovvero armonizzare le normative a livello internazionale, o ...Audi dice addio alle compatte A1 e Q2, con l'elettrico solo alto di gamma. Servono margini maggiori per affrontare la transizione elettrica.Di conseguenza, la casa tedesca si prepara a interrompere la produzione dell’Audi A1 e dell’Urban SUV Audi Q2. Audi dice addio alle sue entry level Nel futuro di Audi non ci saranno modelli compatti.