Uomini e Donne, Armando Incarnato arriva alle mani con un altro cavaliere: pubblico in rivolta (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'altro giorno è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne durante la quale in studio è scoppiata una rissa che stava rapidamente degenerando. Stando a quanto riportano le persone in studio, è dovuta intervenire la sicurezza per calmare gli animi. Ancora una volta, protagonista del "fattaccio" è stato Armando Incarnato, e questo ha indignato il pubblico del programma di Maria De Filippi: possibile, si chiedono i telespettatori sui social, che a questo indiscusso protagonista del trono over sia tutto consentito?

