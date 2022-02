Tangenti:perquisizioni in uffici Regione Puglia su appalti Covid (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuove perquisizioni negli uffici della Regione Puglia sono in corso da parte della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell'ambito dell'indagine sugli appalti della Protezione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nuoveneglidellasono in corso da parte della Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Bari nell'ambito dell'indagine suglidella Protezione ...

Bari, indagine su ospedale covid: Gdf a casa del presidente della società Cobar Barozzi. Indagato il figlio dell'imprenditore Prosegue l'indagine della Procura sull' ospedale Covid nella Fiera del Levante . La Guardia di Finanza di Bari ha eseguito, questa mattina, delle nuove perquisizioni : su delega del procuratore Roberto Rossi e dell'aggiunto Alessio Coccioli, i finanzieri hanno perquisito l' auto e l' abitazione di Vito Barozzi, presidente della società Cobar di ...

