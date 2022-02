Ryan Ourram | 5 anni | morto cadendo in un pozzo come Alfredino Rampi

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il piccolo: il bambino di cinque, caduto in undi 32 metri mentre giocava, nei pressi del borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco, purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto a causa delle ferite riportate durante la caduta. Vi raccomandiamo... ÈAngelo Licheri, l'uomo ragno che cercò di salvareAngelo Licheri, "l'uomo ragno" che nel giugno del 1981 si calò in unper salvare il piccolo. La sua storia ha tenuto con il fiato sospeso il mondo intero, che per cinque giorni e oltre ...

... Khalide con Soumaya Kharchich. Lo riferisce il quotidiano locale 'Le Matin'. LA STORIA DI ... I soccorritori erano entrati nel tunnel scavato per estrarre il piccolodal pozzo in cui è ...... come riferisce il quotidiano locale Le Matin , ha avuto un colloquio telefonico con il padre di, Khalid, e con la madre Soumaya Kharchich . Il corpo diè stato estratto attorno ...Il piccolo Ryan Ourram, 5 anni, non ce l’ha fatta: è morto per le ferite riportate nella caduta in un pozzo di 32 metri, in Marocco ...Il re del Marocco ha rivolto un messaggio di condoglianze alla famiglia del piccolo ed ha avuto un colloquio telefonico con il padre di Rayan, Khalid Ourram e con Soumaya Kharchich ... sulla notizia ...